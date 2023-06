Redacción- La Selección de Martinica logró vencer 3-1 a Santa Lucía en la fase previa para la Copa Oro.

Los goles de Martinica, fueron obra de Karl Fabien a los 18 minutos del primer tiempo , Brighton Labeau a los 74 minutos del complemento y Patrick Burner cerró el triunfo a los 85 minutos de la segunda parte.

Mientras que para Santa Lucía, el gol fue de Reeco Hackett-Fairchild a los 40 minutos del primer tiempo.

Con este triunfo, Martinica espera al ganador de la serie entre Surinam y Puerto Rico, para ver que selección entrará al grupo C de la Copa Oro donde están, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

