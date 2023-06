Redacción- Durante la época lluviosa el aumento de enfermedades respiratorias afloran, y muchas veces la salud se puede ver comprometida.

Una de estas enfermedades que tanto afecta a los costarricenses es la influenza; tanto la nariz, pulmones y garganta se pueden ver afectados, o causar enfermedades graves como neumonía, entre otras.

Es por esta razón que es muy importante saber diferenciar una gripe común, de una influenza, y así tomar todas las prevenciones necesarias.

Amprensa.com conversó con Marcela Leitón, farmacéutica de las farmacias Santa Lucía y experta en el tema.

¿Por qué es importante la vacunación contra la influenza ?

Es importante porque las vacunas previenen que la enfermedad avance y que empeore la salud de la persona.

¿Cómo se puede diferenciar la influenza de un resfriado común?

Bueno, la influenza es como una quiebra huesos, sus síntomas avanzan más rápido, es incapacitante y produce mucho dolor de cabeza. Por ejemplo, la persona se puede sentír un poco mal en la mañana y en la noche se puede sentir peor. Mientras que con un resfriado común no, los síntomas van avanzando de forma progresiva.

Además, la influenza puede llegar a empeorar, provocar una neumonía, o hasta la muerte.

¿Cuáles son los grupos de riesgo y quiénes se pueden vacunar?

Según la Comisión Nacional de Vacunación (CNVE), los grupos de riesgo son:

Para Leitón también es esencial que los ticos adoptemos la cultura de cuidarnos y cuidar a los demás. Esto por medio de todas las medidas preventivas que vinieron a quedarse después de la pandemia.

El uso de la mascarilla en caso de estar enfermo, para evitar la propagación, lavarse las manos constantemente, y estornudar de una forma adecuada.

La CCSS cuenta actualmente con 1,500,000 dosis, es por eso que quiénes podrán vacunarse son sólo las personas con factores de riesgo.

Sin embargo, hay que recalcar que, la vacuna contra la influenza está disponible en todas las farmacias del país.

«El decir que yo no me vacuno porque me va a dar efectos secundarios es algo falso. Hasta el momento es muy bien tolerada, y sólo 1 de cada 10 personas presenta fiebre, o dolor en el brazo», aseveró Marcela Leitón.