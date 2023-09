La vida privada de una conductora de TV fue expuesta en vivo.

Redacción-El programa televisivo Lo Sé Todo que se transmite por Canal 1 en Colombia se quedó sin una de sus conductoras debido a que la producción expuso su vida privada al punto de humillarla.

Se trata de la conductora y actriz Nanis Ochoa, de 34 años de edad, quien renunció al programa cuando uno de sus compañeros presentó un video que la mostraba besando a un hombre en un restaurante.

Hecho que producción de Lo Sé Todo consideró un boom debido a que el hombre no es la pareja de Nanis Ochoa, sino el cantante Dani Martín, de 46 años de edad, por lo que habrían destapado un caso de infidelidad.

“Yo la verdad me siento irrespetada, yo me siento expuesta, yo me siento… o sea, eso puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes acá son mis compañeros. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto ¿Por qué no hablaron conmigo antes, si yo quería que me expusieran de esta manera?”, Nensis Ochoa