Díaz aseguró que no le gusta llegar a vender humo en las conferencias

Redacción- El entrenador del Municipal Liberia, Minor Díaz dijo en conferencia de prensa que cuando pierden él no culpa a los árbitros y le mando un fuerte mensaje a los que si lo hacen al decir que le venden humo a la prensa.

Díaz, comentó que él nunca hablará de los árbitros ya que así se maneja y se rige bajo sus criterios de no culpar a nadie externo al club.

Además, resaltó que en las conferencias de prensa él no vende humo como otros entrenadores que si lo hacen.

«Yo no habló de los árbitros, vendrá otra persona a hacerlo pero yo como entrenador me manejo de una forma diferente y cuando pierdo no le hecho la culpa a ellos, además yo no vengo a acá a vender humo a la prensa», afirmó Minor Díaz a Tigo Sports.

«Cuando pierdo no le echo la culpa a los árbitros, no vengo a vender humo a la prensa como hacen otros» pic.twitter.com/DYevvbYlA4 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 14, 2023

Minor Díaz, resaltó que a pesar de las derrotas de su equipo, van a mejorar debido a que tienen una plantilla muy equilibrada, al contar con mucha experiencia y juventud que es la clave para grandes resultados.