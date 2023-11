Chamorro asegura que irán a pelear por la clasificación

Redacción- El arquero de la selección Kevin Chamorro dijo después de la derrota ante Panamá por 0-3, que les tocaron el orgullo e irán al Rommel Fernández a buscar la hombrada.

Chamorro, comentó que el equipo salió con la mentalidad de ganar, excepto que Panamá es una selección más trabajada y fue superior a lo largo de los 90 minutos.

Además, dijo que para el grupo es doloroso ya que salieron golpeados y hasta abucheados por su propia gente.

«El equipo salió con mentalidad de ganar, Panamá fue superior, es doloroso, nos vamos dolidos, nos golpearon el orgullo, no me gusta perder. No nos podemos lamentar, nos tocaron el orgullo, hay que trabajar para salir avante de esta», afirmó Kevin Chamorro a Yashinquesada.com.

Seguidamente, el guardameta advirtió a Panamá diciendo que les tocaron el orgullo e irán con toda la convicción de realizar un mejor juego y soñar con una clasificación directa a la Copa América 2024.