Redacción- Randall Gamboa, vecino de San Ignacio de Acosta, logró conquistar el podio a sus 24 años, compitiendo contra 49 experimentados baristas. Ahora se está preparando para el Mundial de Aeropress en Lisboa, Portugal. Pero alcanzar este sueño implicó superar numerosos desafíos.

Hoy, Randall comparte con AM Prensa y sus lectores un poco de la increíble historia que tuvo que recorrer para llegar hasta aquí.

1- ¿Qué lo llevó a convertirse en barista?

Empece gracias a mis pasantías y prácticas del colegio, ya que yo estaba en la especialidad de agro industria alimentaria, de hecho yo no tomaba café y como soy de una zona alejada de la capital, tenía miedo de ir a la GAM a realizar mis prácticas, así que le sugerí a mis profes que sí la podía realizar en una pequeña cafetería en Acosta, que actualmente no existe, ahí realmente lo que hacia eran sándwiches y batidos, y un día me dieron a probar un café, me gustó y de ahí en adelante empecé a observar más a la joven que hacía los cafés y quedé impresionado, después comencé hacer yo solo y al parecer los hacía muy bien, seguidamente me dejaron trabajando y trabajé todo diciembre.

Seguidamente en el 2017 cuando salí del colegio, realicé mi primer curso de barista en la Academia Costarricense del Café y mi instructor fue Ricardo Azofeifa, uno de los mejores referentes de Café en Costa Rica. Al estar tan joven trate de rodearme de personas buenas y absorber un poquito de cada una de ellas, en base a eso mi percepción del café cambió muchísimo, comentándole a las personas las diferentes especialidades que tiene el café y como se dan, ya para este punto estaba en un último año del colegio y hable con los profesores para poder realizar la práctica supervisada en una cafetería prestigiosa en Costa Rica y al final pude ir a una Cafetería que se llama Café La Mancha, siendo de las pocas cafeterías en San José que continua trabajando con café de especialidad, de cual aprendí muchas cosas pero de café no hacía mucho porque en su momento era muy novato, sin embargo por casualidades de la vida, cada vez que quería realizar un curso me tocaba con instructores que eran inspiración para mí y eso tiene de momentos me inspiraban aún más.

2- ¿Cuál ha sido el mayor desafío en todo este camino?

Claro, han sido muchos y uno de ellos fue hacer algo totalmente diferente a lo que hacen las personas de mi edad, dejar muchas cosas de lado para hacer lo que me gusta, porque por el ejemplo el tema de trabajar los fines de semana, dejar de lado mis amigos, reuniones familiares, porque en este mundo se trabaja todos los días festivos, así que dejar de lado esas cosas para enfocarme en esto y que para ver resultados se necesita mucho tiempo. También cambiar la mentalidad es un reto muy importante, porque cuando usted inicia en el mundo del Café, uno de los valores que le inculcan es que usted sea un mediador hacía el café para las personas, de visibilizar a muchos personas mediante una taza de café y la gente lo ve sencillo pero no lo es. Y la última y una de las más importante, son los traslados, horarios y demás porque yo nunca puse de excusa mi residencia.

3- ¿Qué he aprendido en todo este tiempo?

Siempre he dicho que la universidad me forma de manera intelectual pero el barismo me ha formado como persona, porque me ha ensenado muchos valores, primero el respeto y admiración a los productores de café, porque sin ellos no tendría trabajo, humildad, porque al final del día yo lo que hago es servir y es lo que más me gusta y ahora felices a las personas dándoles un café, también hay que ser humildes, porque no siempre se esta en los más alto, hay que ser muy tranquilo, vivir el proceso y tener paciencia. Y para dar una conclusión en estos 7 anos me han dejado los siguientes enseñanzas, esfuerzo, sacrificio, perseverancia y ser fuerte mentalmente.

4-¿Cómo se preparó para esta competencia nacional?

Esto llevo demasiado sacrifico por mi parte, ya que yo trabajo los fines de semana y la competencia fue un fin de semana, entonces trabaje 7 días seguidos, en horarios de 10 horas, el practicar era muy complicado, entonces me prepare con la experiencia de mi trabajo todos los días, las competencias anteriores y basándome mucho en la reglas y ver que es lo que buscan los jueces, mas allá de lo que me gusta a mí, pensando en los gustos de las otras personas, entonces interioricé como más allá y me hice esta pregunta, ¿qué le puede gustar a un juez? Y lo que busqué hacer tazas muy balanceadas y dulces, también me prepare con el tema de las aguas, ya que es muy complejo y a final todos los competidores teníamos el mismo café, entonces ahí lo que varia es el método y que tipo de agua se utiliza, por eso compre agua necesaria para tener en mi casa y practicar con la misma en mis tiempos libres y teniendo prueba y error hasta buscar la taza perfecta.

5- ¿Cómo se está preparando ahora para el mundial?

Bueno, después de la competencia fui de vacaciones a España, y fui a una cafetería que se llama NOMAD, se ubica en Barcelona y lo que pasa es que NOMAD son los tostadores oficiales del Campeonato Mundial de Aeropress y por tanto, ellos van a ser las personas que se van a encargar de tostar el café para el mundial y a que fui yo a NOMAD, a probar el café para saber el perfil de sabor y me traje dos bolsas de cafes muy exoticos con los cuales me estoy preparando y partir de ahí sacar una mejor receta, y de mi receta original, pulirla con temperaturas, rotaciones y tiempo, de aquí al mundial.

6- ¿Qué significa el café para usted?

Para mí es trabajo, esfuerzo y pasión, porque como lo dije al inicio, yo lo que hago yo es servir, y sí yo no tuviera la pasión, tal vez no fuera barista de barra, fuera barista en la casa y me dedicaría a otras cosas, eso es pasión, no tiene otra palabra, y ahora lo veo como familia, porque ya es parte de mí vida, es mi diaria vivir.

7- ¿Cuál mensaje quiere transmitir?

Me gustaría que la gente se involucre más en este tipo de competencias para que seamos más conscientes del trabajo y esfuerzo que hay detrás de una taza de café y no solo mí esfuerzo, sino es el esfuerzo de miles de familias en todo Costa Rica que se dedican todos los días a ver sus plantas, abonarlas, cuidarlas, podarlas, cosechar grano por grano a beneficiarlo, secarlo, almacenarlo, tostarlo y después creo yo a como lo preparo,me gustaría que se involucren, pregunten que se informen que para eso estamos los baristas para que pregunten y prueben realmente lo que es el café de Costa Rica, porque cuando yo lo probé no me pude salir de esos sabores porque son fenomenales y a las personas que me han apoyado, compartido y mandado mensajes, me ha dado mucha felicidad y me da mucha responsabilidad porque yo soy consiente de que ser campeón Nacional es simplemente un paso a un sueno que algún día anhele y dije yo quiero ser campeón e ir a un mundial y ahora lo estoy viviendo, por eso a todas las personas que me han apoyado, me encantaría darles un abrazo, darle a que prueben mis cafés y gracias a las redes sociales hay personas que me comparte, coincidimos en algún momento de la vida y eso fue gracias al café, así que muchísimas gracias y nos vemos en el camino.