Madrigal cuenta con contrato en Saprissa hasta el 31 de mayo de 2026

Redacción – Luego de su participación en la Copa América, Warren Madrigal podría convertirse en legionario, siempre y cuando llegue una oferta jugosa para él y el Saprissa.

Pese a existir rumores en mercados de fichajes anteriores, el gerente deportivo morado, Sergio Gila, afirmó no tener ofertas de momentos en el programa de radio, Hoy en el Deporte.

“Actualmente en los términos que hemos estado hablando no nos ha llegado ninguna oferta, preguntas hay muchas, actualmente no tenemos nada que valorar. Confiamos que acabe llegando algo, Warren así lo merece y si no llega contar con él, sacarle el máximo rendimiento y preparados para la siguiente ventana que ojalá acabe llegando algo a futuro”, dijo Gila.

En meses anteriores al delantero morado se le vinculó con el Espanyol de Barcelona, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

Actualmente Madrigal cuenta con contrato en Saprissa hasta el 31 de mayo de 2026, y según TransferMarkt tiene un valor de mercado de 325 mil euros.