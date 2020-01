Redacción- El medio estadounidense TMZ, indicó que una hija de Kobe Bryant viajaba con él en el helicóptero.

Se trataría de Gianna María de 13 años, quien en apariencia era la única hija con quien viajaba Bryant.

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI

— TMZ (@TMZ) January 26, 2020