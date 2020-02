Alfaro es uno de los chineados de la afición manuda

Redacción – ¡Amor por La Liga! Bernald Alfaro renunció a mucho dinero para seguir viviendo la pasión por el León, que desde muy pequeño le roba el sueño.

Bernald firmó un contrato los manudos hasta junio del 2024, donde continuará defendiendo los colores del equipo de sus amores, Alajuelense.

La Liga tenía la opción de comprar la ficha del volante, pero en un acuerdo con Carmelita y optaron que en caso de una venta dividirse las ganancias en partes iguales.

Alfaro está contento por haber renovado a la institución centenaria, porque considera que en Alajuelense tendrá lo necesario para seguir creciendo.

Agustín Lleída reveló que el jugador está casado con los colores erizos y por ello, desde hace un tiempo empezó a negociar con Carmelita, que llegaron a un final feliz.

«Es justo que la gente sepa que Bernald está aquí renunciando a mucho dinero, Bernald está aquí renunciando al 40% del salario que puede estar cobrando en otro lado.

Pero él sabe que aquí le ha ido bien en seis meses. Quiero que la gente sepa que estás renunciado a mucho dinero. Estoy seguro que la afición liguista estará agradecida», señaló el gerente manudo.

El futbolista cree que su crecimiento ha sido para bien y actualmente no tiene techo, con el de continuar haciendo un gran desempeño.

Es tan bueno su papel en cancha, que José Miguel Cubero cree que es un volante de contención diferente, que sabe jugar con el balón y que sabe marcar.

Alfaro dio a conocer las razones del porque optó por seguir su carrera en Alajuelense, que cuenta con el respaldo de una de las aficiones más grandes del país.

«¿Qué me hizo inclinarme por Alajuela? Tener un estadio casi lleno todas las semanas, que la afición este detrás de uno apoyándolo.

Creo que el que no se motiva estando ahí en el terreno de juego, escuchando los cantos de la afición y demás, el que no se motiva con eso está muerto.

Es eso, es esa pasión que gira en torno a Alajuela, no solo el tema de condiciones, si no que también es eso. Es más importante las condiciones que me ofrecieron».

El oriundo de Sarchí espera continuar realizando un trabajo de punto fino en el León, con el fin de darle grandes alegrías a la numerosa afición rojinegra.