El exmundialista bromeó, puesto que ve complicado jugar con el nuevo sistema que tiene el Saprissa

Redacción- Uno de los más recientes ídolos del Saprissa, Daniel Colindres, cree que los morados tienen la obligación de sacar un resultado positivo hoy frente a La Liga.

El extremo izquierdo conversó en exclusiva con AMPrensa.com sobre su presente en Bangladés y el cariño que le tiene a la institución tibaseña.

A la cual le agradece por ayudarlo a crecer en su carrera profesional y asegura que su nombre se debe a nivel profesional se debe al apoyo de la institución capitalina.

Colindres también habló de la difícil situación que se vive en el país asiático y los altos niveles de pobreza que se pueden ver en las calles.

¿Qué tal es la vida en Bangladés?

«Bueno, si usted es una persona local diay la vida es complicada, tener un buen trabajo que le de para tener una buena calidad de vida, pero si hay muchas personas que pasan mucha necesidad, que muchas veces no tienen ni lo básico y para mí la vida es un poco más tranquila, me tratan muy bien y hacen todo lo posible para que yo me sienta bien».

¿Qué tal es la vida en familia allá, el equipo requiere de mucho tiempo de su día?

«Bueno yo aquí estoy con mi esposa, compartimos mucho, pasamos mucho tiempo dentro de la casa, ya que yo tengo una rutina donde por lo general entrenamos en las tardes debido a que es un país muy húmedo y caliente, entonces la tarde es un poco menos caliente».

«Por lo general, me levanto, desayuno, almuerzo, estoy acá en la casa, ya después del almuerzo descanso un poco y empiezo a hacer estiramientos y cosas como para ir calentando para el entrenamiento».

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su estancia en el país asiático?

«Es un país muy pobre, muchas personas, casi que la mayoría no tienen ni lo básico, no tienen electricidad, no tiene un baño o agua, entonces la pobreza es casi extrema, también es un país demasiado caótico, el tránsito el ritmo de vida, que es totalmente diferente a Costa Rica, hay 160 o más millones de habitantes, entonces es totalmente otro mundo, ellos viven apenas con lo básico, mientras que en Costa Rica es totalmente otra cosa, aquí yo siento que la gente vive como para sobrevivir y es demasiado las áreas sociales, el que tiene, tiene mucho y el que no, no tiene casi nada».

¿Qué tan difícil se le ha hecho acostumbrarse a la gastronomía de un país tan distinto?

«Nosotros vamos a un supermercado que está en una zona de extranjeros, ahí podemos encontrar productos como para tener una dieta parecida a la que se tiene en Costa Rica, cuando salimos a concentraciones y nos hospedamos en hoteles entonces hay bufet».

«Después las comidas locales son muy condimentadas y muy picantes, entonces muchas veces no lo puedo comer por lo excesivamente picante que son, pero bueno, tiene sus sabores, sus gustos y algunas son buenas, las que se pueden comer, pero si tienen su picante».

¿Qué es lo más complicado a lo que ha tenido que adaptarse en dicho país?

«Hay situaciones muy crudas que uno no está acostumbrado a ver, como por ejemplo, cuando uno sale del estadio después de los partidos hay un montón de chicos que son callejeros, que no tienen papá ni mamá y ellos tienen entre 5 y 11 años, y muchas veces no saben hablar inglés, pero se le guindan a uno y lo único que dicen es «money, money» para que uno les de plata y eso es muy crudo, uno no vivió nunca en Costa Rica».

¿Cuánto tiempo de contrato le queda con su equipo en Bangladés?

«Tengo firmado hasta el 31 de mayo, había renovado por un año, entonces hasta el momento eso es lo que me queda con el club».

Debido a que le quedan menos de seis meses de contrato, ¿ya ha tenido conversaciones con algunos otros clubes?

«He tenido unas ofertas, pero hasta ahorita no les he puesto mucho cuidado la verdad, no he entrado como seriamente en el tema».

¿Esas ofertas son ahí mismo en Bangladés, en otros países o propuestas de equipos nacionales?

«Aquí en esta parte he escuchado rumores, que hay equipos de otros países cercano como que tienen interés, pero diay así era cuando yo estaba en Costa Rica, tenía rumores de allás y de acá y hasta que no se concrete nada, o me hagan una oferta formal, yo no le puedo decir si son ciertos o no esos rumores y a nivel nacional todavía no, es que no le he dicho a mi representante que se mueva a nivel nacional, porque todavía no sé si voy a seguir por acá».

¿Qué tan lejano ve el retiro?

«Es que eso depende de cómo me encuentre físicamente, si estoy bien diay voy a tratar de jugar, ya cuando físicamente no me sienta bien, ya me detendré a pensar y hacer un alto en el camino».

¿Aún se ve formando parte de la Selección Nacional?

«Eso pasa por oportunidades, ahora le estan dando oportunidad a los más jóvenes, a los que tiene mayor proyección, si en algún momento me toca la oportunidad, yo estoy listo, y depende de cómo sea mi actuación creo que Rónald (González) tomaría la decisión, él me conoce bien, sabe lo que puedo dar».

¿Se ve en Catar 2022?

«No sé si sería bueno pensar en eso, todo llega, si estoy jugando, ando bien físicamente y he demostrado que a nivel de selección puedo aportar diay no sería descabellado, pero apenas estamos en el 2020, entonces conforme pasan los años uno se va dando cuenta».

¿Le gustaría poner fin a su carrera como jugador en el fútbol de Costa Rica o ha pensado en cerrar el ciclo en e balompié internacional?

«Eso depende de cómo se sienta uno físicamente, depende de cómo termine acá, si termino en mayo, claro que siento que puedo ir a Costa Rica a aportar con cualquier equipo, pero si logro extender acá o salir a otros país cercano, pero todo depende de lo físico, porque si siento que puedo aportar, claro que me gustaría cerrar mi ciclo en Costa Rica».

¿Qué significa el Saprissa en la carrera de Daniel Colindres?

«El nombre de Daniel Colindres a nivel profesional se debe gracias a Saprissa».

¿Espera que Saprissa saque la victoria en el Clásico Nacional y se saquen la espina del pasado duelo que terminaron goleados por 2-5?

Saprissa tiene la obligación de hacer respetar su casa, entonces por lo general, cuando La Liga va al Saprissa, lo que la gente pide es que se haga respetar la casa y Saprissa gane.

Con la salida de Randall Leal para el Clausura 2020 algunos aficionado pedían su regreso, ¿cómo se toma ese cariño que le guardan los morados?

«Yo agradezco, eso me da una alegría porque a pesar de lo difícil que fue al principio se valoró mi trabajo y yo traté de dar todo mi esfuerzo para ganarme a la afición y demostrarles que yo tenía la capacidad de poder vestir los colores del Saprissa».

«En este momento Saprissa juega con línea de tres, con dos volantes laterales entonces yo creo que estaría difícil que yo juegue, porque esta jugando con volantes laterales, entonces tendrían que utilizarme en otra posición que no sea como extremo izquierdo».