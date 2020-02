Jonathan Hansen y Heyreel Saravia posaron en una foto con sus excompañeros días atrás

Redacción- El volante de la Asociación Deportiva San Carlos, Esteban Ramírez, salió a defender a los jugadores del Cartaginés que posaron junto a sus excompañeros en el Herediano.

Más bien el veterano futbolista afirma que él fue uno de los fundadores de esa iniciativa en el camerino florense.

Según el exjugador del Team esa iniciativa surgió con el objetivo agradecerle a los jugadores que en algún momento pasaron por el Herediano.

«El que critique eso de las fotos no sabe dónde esta parado o porque esta hablando sin saber, yo soy fundador de esa costumbre la iniciamos en el 2014-2014, si no me equivoco uno de los primeros fue José Cancela y yo fui fundador junto con otros compañeros de ese homenaje, puedo decirle que no es más que eso, un homenaje y un agradecimiento a quienes han pasado por esta institución y han dejado huella o han ayudado a conseguir los títulos que se consiguieron», aseguró Ramírez.

Por su parte, el jugador del conjunto norteño se refirió al mal momento que atraviesa el equipo, puesto que acumulan seis jornadas consecutivas sin conseguir los tres puntos.

El equipo comandado por Luis Antonio Marín no suma de tres puntos desde la fecha 4 del campeonato nacional, cuando derrotaron a su similar de Guadalupe.

«Lo aceptamos, estamos en un bache del cual nos ha costado salir, no por volumen de juego o porque estemos mal, sino por mala suerte o porque los detalles siempre nos han terminado con goles en contra», cree el volante de 33 años de edad.

Los Toros del Norte ahora deberán prepararse para su importante choque ante el New York City por la Concachampions.

Encuentro que se disputará el próximo jueves en el Estadio Alejandro Morara Soto al ser las 7:00 pm.

Con información de: yashinquesada.com