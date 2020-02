Los ticos tuvieron una buena actuación en los 90 minutos

Redacción – José Guillermo Ortíz y Juan Pablo Vargas sonríen con Millonarios en Copa Sudamericana, gracias a la victoria de 2-0 ante Always Ready de Bolivia.

La escuadra cafetera se vio las caras ante el conjunto boliviano, que visitó el Estadio El Campín ubicado en Santa Fe de Bogotá, Colombia.

Vargas y Ortíz fueron titulares en la formación del técnico Alberto Gamero, quien confía plenamente en las capacidades de los costarricenses.

Los ticos se vieron bastantes participativos desde el inicio y eso ayudó para que la escuadra colombiana se viera bien dentro de la cancha.

Millonarios impuso sus condiciones rápidamente y al minuto 5, David Macalister puso el 1-0 a favor del cuadro cafetero, tras una gran asistencia de Elvis Perlaza.

La anotación llenó de confianza a «Millos» que continuó al ataque con jugadas organizadas por José Guillermo Ortíz, que luchó cada balón como nunca.

La garra del ariete tico le valió los aplausos de todos los fanáticos de los azules, que tienen a Ortíz como uno de sus jugadores más mimados.

La afición en el Campín enloqueció el tanto de Hanzel Zapata al minuto 31, que significó el 2-0 ante un desdibujado Always Ready.

Luego de ese tanto, Millonarios manejó a placer el compromiso y terminó dejándose la victoria con marcador de 2-0. Los ticos vieron acción en los 90 minutos.

Millonarios golpeó en la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana, que coloca al club colombiano cerca de sellar su boleto a la siguiente fase.

El segundo round de la serie será el próximo 20 de febrero, cuando Millonarios visite el Estadio Municipal El Alto al Always Ready de Bolivia.