Técnico manudo espera reunirse con todo el plantel mañana lunes

Redacción- El director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, siente que el criterio de los árbitros no es parejo cuando se trata del conjunto manudo y sus rivales.

Para el entrenador del del conjunto erizo, los jueces de los encuentros aveces no señalan de manera equitativa las acciones de un compromiso.

La molestia de Carevic surfe a partir del choque de esta tarde entre los rojinegros y Limón FC, donde los alajuelenses terminaron con dos hombres menos dentro del campo.

Situación idéntica a la acontecida el pasado sábado cuando recibieron a su similar de Jicaral, no obstante en esa oportunidad sí consiguieron los tres puntos.

«La molestia de nosotros es que el criterio aveces no es para los dos por igual y eso hace que también nuestros jugadores se puedan fastidiar dentro de la cancha y por eso es la reacción nuestra, entonces si nosotros cometemos una falta y nos amonestan y ellos cometen una falta de la misma manera y no lo amonestan, entonces el criterio no es el mismo», aseguró el estratega argentino.

El técnico de los manudos afirma que esto no es para defender a sus jugadores y reconoce que sufrir cuatro expulsiones en los últimos dos encuentros no es lo correcto.

Por lo que espera poder reunirse con todo el plantel mañana lunes para trabajar y hablar sobre este aspecto que los ha perjudicado en la últimas dos fechas.

«No estoy defendiendo a mis jugadores, porque eso seguramente el lunes lo hablaremos con el plantel que no nos puede estar ocurriendo estas cosas, pero también los entiendo porque la adrenalina dentro de la cancha es muy alta y también hay que aguantarse muchas cosas que realmente es difícil de aguantarlas como pasó hoy y en otros partidos», finalizó Carevic.

La Liga ahora deberá buscar soluciones ante las bajas de jugadores como Jonathan McDonald, Leonel Moreira y Marco Ureña, todos estos fuera por expulsión.

Por lo que el sudamericano tendrá la complicada labor de hacerle frente a los duelos ante Pérez Zeledón y Herediano sin el 100% de su plantel disponible.