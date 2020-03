Haga una lista de actividades que quiere hacer, pero nunca tuvo tiempo

Redacción – Si usted está en cuarentena o auto aislamiento, o debe salir a trabajar pero en fin de semana se queda en casa, aquí le traemos algunas opciones para que pueda entretenerse desde la comodidad de su vivienda.

Ver películas, novelas y series es algo que la mayoría de personas hace cuando tiene tiempo libre. Incluso leer es una de las recomendaciones, pero aquí encontrará más alternativas que pueden ser de su agrado.

Recuerde que lo más importante es la higiene con productos a base de alcohol o cloro, lavarse las manos constantemente y compartir con quienes viven con usted o con los que están lejos, a través de videollamadas o mensajes.

Hacer ejercicio

La más recomendada en estos tiempos, pero por obvias razones. Si usted es una persona sedentaria, quedándose en casa puede que lo sea aún más. Es por eso que debe procurar mantenerse activo o activa con rutinas de ejercicio.

Por ejemplo, puede descargar aplicaciones en su celular que lo guían con rutinas de ejercicio y usted puede escoger el área a trabajar: brazos, abdomen, piernas o glúteos.

Además, puede buscar vídeos de cardio HIIT o zumba en YouTube.

2. Hacer una lista de actividades que no hace por falta de tiempo

Al pasar tanto tiempo fuera de su casa, probablemente ha dejado actividades a un lado que siempre quiso hacer o necesita hacer.

Por ejemplo, puede hacer una limpieza profunda a su clóset. Sacar toda las prendas que ya no le queda ni necesita y regalarla a los ciudadanos afectados por el Covid-19.

También puede hacer una limpieza profunda en su casa o en su habitación, reacomodar los muebles y tomarse todo el día para hacer todo lo que normalmente no tiene tiempo.

Con respecto a la limpieza, en estos tiempos de Covid-19 es esencial desinfectar todas las superficies del hogar.

Otras personas, por ejemplo, buscan ponerse más creativos y empezar a hacer manualidades, rompecabezas, tejer, pintar en acuarelas o dibujar.

3. Pintar mandalas o hacer lettering

Muy ligado a la última sugerencia, puede empezar a pintar o dibujar mandalas o cualquier dibujo para colorear.

Estos los puede encontrar en Google e imprimirlos, o explorar su lado dibujante y hacerlas usted mismo.

Para el lettering, en YouTube puede encontrar tutoriales para principiantes y encontrar formas de hacer arte sencillo y desde su casa.

4. Juegos de mesa

Los juegos de mesa se han dejado a un lado por dispositivos tecnológicos y actividades sociales en restaurantes o bares, pero ahora, en medio auto aislamiento, usted puede desempolvar los juegos que tiene y compartir en familia.

¿Se acuerda lo bien que lo pasaba jugando póker, Monopoly, Uno y otros juegos clásicos?

5. Pintar su casa

Si tiene que ir al supermercado en los próximos días, puede pasar por una ferretería o tienda de hogar para comprar pintura y remodelar su casa.

Eso sí, recuerde todas las medidas de higiene y, si no es necesario, no salga. En caso de asistir a una de estas tiendas, porte alcohol en gel del 60% o más y no se toque la cara hasta lavarse las manos.

6. Juegue con sus mascotas y báñelas

Recuerde que el agua no sobra y hay que ahorrar el recurso, pero puede llenar un balde con agua y bañar a sus mascotas con una cantidad adecuada de agua, no sin antes jugar con ellos y aprovechar los tiempos en casa.

7. Meditar

La meditación es una de las prácticas más poderosas y efectivas para diferentes propósitos psicológicos y espirituales. Algunas personas meditan para alejarse de vicios, reducir el estrés, encontrar respuestas y relajarse, entre muchas otras.

Es por eso que puede buscar en YouTube meditaciones guiadas para profundizar en su interior y relajarse. Incluso ya hay meditaciones para reducir la ansiedad, el estrés y el temor por el Covid-19.

8. Hacer el jardín

Si le gusta la jardinería, los árboles frutales, las suculentas y las flores, este es el momento ideal para plantar un mini vivero en su casa.

Incluso puede crear una huerta y, en unas semanas, cosechar algunos productos para servir en su mesa y disfrutarlos en las comidas.

Y para hacerla, puede seguir esta guía publicada por AM Prensa: Pasos simples para hacer una huerta en casa

9. Sacar las consolas viejas y recordar su infancia o juventud

¿Tiene alguna consola guardada debajo de su televisor? Ahora puede jugar y aprovechar con sus seres queridos para recordar hace algunos años cuando el Wii o el Xbox estaba de moda.

10. Borre archivos innecesarios de su celular y computadora

Es común que, al no tener tiempo disponible, las computadoras y los celulares se saturen de documentos, fotografías, vídeos y varios archivos que usted ya no necesite.

Deshacerse de archivos de WhatsApp que saturan su celular y documentos viejos de Word en su computadora es parte de lo que puede hacer y que le tome varios minutos o incluso más de una hora.

11. Hacer postres o recetas elaboradas

Hacerse el chef es cosa difícil en momentos donde debe trabajar y atender obligaciones fuera de su casa, pero la cuarentena se vuelve positiva cuando hace cosas que le gusta.

Pasteles salados que vio en páginas de cocina o su postre favorito es parte de lo que puede hacer para gastar su tiempo en casa. Hay aplicaciones y vídeos en YouTube y Facebook donde puede dedicarse a las artes culinarias como principiante.