Alexander Robinson es el caso más reciente en completar su recuperación

Redacción- Wálter «Paté» Centeno afirma sentirse preocupado por las lesiones que ha sufrido su equipo en el Clausura 2020.

Al entrenador del Saprissa le llama mucho la atención las constantes bajas que ha sufrido su equipo a causa de estas dolencias.

Los morados actualmente tienen fuera de competición a jugadores como Michael Barrantes, David Guzmán y Roy Miller, mientras que Alexander Robinson volvió a tener participación el día de ayer ante San Carlos.

Por lo que Centeno ha tenido que echar mano de jugadores que usualmente se encuentran en la banca para poder llenar los espacios que dejan sus jugadores estelares.

«Este tema lo he hablado con los jugadores muchas veces, todas las semanas les retoco de que estén listos porque puede pasar cualquier cosa en un torneo, a mí me preocupa mucho, sinceramente soy muy muy preocupado por las lesiones tan seguidas que tenemos, creo que somos el equipo de más lesiones y me ha tocado aveces rotar algunas cosas», comentó Centeno.

No obstante, el rendimiento de futbolistas como Jonathan Martínez y José Rodolfo Alfaro tranquilizan al entrenador del Monstruo.

Paté añadió que el tema de las lesiones lo están trabajando duro con el preparador físico y espera que mejore de cara al cierre del certamen.

«Ahora necesitamos de la planilla, tenemos 28 jugadores, no tengo otro camino, son jugadores que Saprissa los contrató y cuando les toque el momento de jugar tienen que hacerlo, porque otros están lesionados entonces tenemos que cuidar todos esos factores, yo creo que el doctor lo esta manejando bien, pero eso de las lesiones no lo tenemos con certeza, pero sí es preocupante porque estamos en una etapa importante del torneo», apuntó el también exfutbolista.

LEA TAMBIÉN: Paté revela que Brujas de Bélgica quiere los goles de Manfred Ugalde

Saprissa ahora deberá visitar la difícil gramilla artificial del Estadio «Colleya» Fonseca para medirse ante Guadalupe FC el próximo jueves.

El Monstruo tiene ha logrado cosechar dos victorias y una derrota en este tipo de terrenos de juego a lo largo del prensente campeonato.