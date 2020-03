Pineda sería el elegido para cuidar el marco rojinegro

Redacción – El portero de Alajuelense, Adonis Pineda, dejó atrás los malos ratos del torneo pasado y está listo para cuidar nuevamente el marco manudo.

Pineda se perfila para tomar el lugar de Leonel Moreira, que fue castigado con tres partidos de suspensión tras la expulsión ante Limón FC, por insultar al árbitro central.

Adonis disputó uno 30 minutos ante los caribeños, ya que Moreira vio la cartulina roja al minuto 60. El arquero recibió la confianza de Carevic para jugar otra vez.

A sus 22 años, el arquero goza de bagaje y ha saltado a relucir para ser el guardián del marco rojinegro en el juego ante los Guerreros del Sur.

Mauricio Vargas también es uno de los porteros erizos, pero al parecer sería relegado a la banca, ya que ocupa el tercer puesto en este departamento de La Liga.

El arquero afirma que está listo para ver acción nuevamente, ya que ha venido trabajando arduamente para volver a la titularidad.

«En lo personal siempre he estado listo, después de lo que pasó ya me he sentido listo para volver para volver a jugar y cuando el profe me tome en cuenta ahí voy a estar.

Estoy volviendo a ser la misma persona, obviamente uno es humano y se afecta, pero creo que el tiempo que he tomado para mí, con mi familia y mi novia.

Me ha ayudado a volver empezar y volver a trabajar fuerte para tener una revancha conmigo mismo. Leonel Moreira nos ha aportado experiencia y he aprendido mucho de él».

El oriundo de Hojancha inició el Clausura 2020 como titular en el León, pero un grueso fallo en la fecha dos ante Pérez Zeledón le quitó su espacio en la formación estelar.

Alajuelense recibe este miércoles a los pezeteros a las 8:00 de la noche. Los manudos no vencen a los sureños en su casa desde el 10 de marzo del 2018.