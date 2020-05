🔴 #EnVivo 119 trámites se simplificarán mediante declaración jurada.🔵 Este jueves se firma la directriz para reducir tramitología en entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y municipalidades.🔵 Iniciativa forma parte de las medidas urgentes de mejora de la gestión del Estado para la reactivación de la economía y la generación de empleo.🔵 Entre otras mejoras, Registro Agroquímicos IAGT pasará de 6.570 a 44 días hábiles, Licencia Ambiental de 528 a 126 días hábiles y permiso sanitario de funcionamiento Categoría A y B de 91 a 7 días hábiles.🔵 Directriz plantea acelerar la plataforma de la Ventanilla Única de Inversión mediante la digitalización y simplificación de trámites, dando prioridad a la construcción y a la apertura de nuevos negocios.

