Redacción – La lucha antirracista tiene muchas décadas de luchar para que los afrodescendientes, en todo el mundo, no sean discriminados por su color de piel. Hoy, Costa Rica y el resto de países se unen en movimientos tras el asesinato de George Floyd, pero ¿cuáles prácticas antirracistas pueden hacer para unirse a la lucha?

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica publicó un artículo en el 2013 donde se demuestra que la población afrodescendiente en el país muestra rezagos en educación y mayores niveles de desempleo.

El informe Situación socioeconómica de la población afrodescendiente de Costa Rica según datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 destaca que la población afordescendiente (que incluye personas mulatas y negras) cuenta con un promedio de 8,3 años de escolaridad en la población de 25 años o más en la zona urbana y de 5,9 años en la rural.

Lo anterior mientras que la población blanca y mestiza cuenta con un promedio de 9,3 años en la zona urbana y 6,5 años en la rural, lo que muestra rezagos en la parte de educación.

Desde el despacho de la vicepresidenta Epsy Campbell, compartieron a AMPrensa.com algunos informes sobre la misma materia.

Según el informe del 2018 Afrodescendientes en América Latina: Hacia un marco de inclusión, los afrodescendientes tienen 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o mestizos, únicamente por su color de piel.

A lo largo de la historia, producto de la esclavización de las personas afrodescendientes, la sociedad ha adquirido diferentes «frases» racistas.

Por ejemplo: «estoy trabajando como un negro», «oveja negra», «si la hizo negra, hágala trompuda», «a mí no me gustan los negritos (as)», «yo no soy negro, pero…». Todas esas frases, haciendo referencia a la discriminación y esclavitus contra las personas con ese color de piel, son racistas.

Aunque sean dichos «sociales», son incorrectos. Adopte vocabulario que le permita diversificar sus frases célebres para no caer en la discriminación.

2. Edúquese y expanda su consumo cultural

Este consejo lo publicó la afrocostarricense Karla Scott, quien tiene un blog llamado Mi vida afro.

A través de Instagram, publicó una serie de prácticas para ser parte de la lucha antirracista y ahí entra la recomendación 2: leer blogs o artículos en Internet, libros, documentales, películas y todo lo que se le ocurra que le pueden ayudar a tener más conocimientos sobre el racismo, supremacía blanca y apropiación cultural.

Esos conocimientos adquiridos le permitirán actuar de una mejor forma para no ser cómplice de este tipo de discriminación y violencia.

3. Usar su privilegio de forma positiva

A nivel mundial, los «blancos» han sido tomados en cuenta en mayor magnitud que las personas afro. Por eso, los que integran la comunidad activista afro piden que las personas utilicen ese privilegio para evitar mayor discriminación.

Por ejemplo, en las protestas de Estados Unidos, circula un vídeo de un menor de edad afroamericano que se arrodilla frente a los policías, pero para que no le hicieran daño, una adolescente blanca se pone en frente, porque sabe que hay menos posibilidades de que a ella la lastimen.

this teenage girl did not hesitate one bit. look at how she’s standing in between and did not budge to keep him protected. THIS IS HOW YOU USE YOUR WHITE PRIVILEGE. if you’re white and you’re protesting, protect black people and fight for them pic.twitter.com/97nrCZ4Fud

— 𝐣𝐨𝐣𝐨 (@goIdnangeI) June 1, 2020