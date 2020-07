Lleida se quitó una gran presión de encima

Redacción – El gerente deportivo manudo, Agustín Lleida, revela millonaria deuda que paga La Liga cada mes, ya que deben sacar ingresos para hacer frente a la misma.

Sin dar mayores detalles de los pagos de la institución todos los meses, el español dio a conocer que ese monto de $97 700 le impide hacer grandes fichajes.

Inclusive, se atrevió a decir si no fuera por esos 56 millones 853 mil colones, podría llevar al León hombres de la talla de Óscar Duarte, Joel Campbell o Pipo González.

Lleida es enfatico en que nunca va a gastar un peso más, de lo que ingresa a las filas del cuadro rojinegro, ya que él tiene un compromiso con la institución.

El directivo afirma que las salidas de Jonathan McDonald, Christopher Meneses, Kenner Gutiérrez y Allen Guevara, ayudan de gran forma las finanzas del club.

Es por ello, que estos futbolistas dejaron las filas erizas para darle su espacio a hombres como Ian Smith, Jeffrey Valverde, Jurguens Montenegro y Yurguín Román.

Agustín Lleida no se guardó nada y reveló el millonario monto que debe cancelar el conjunto centenario todos los meses, con el fin de que la afición tenga conocimiento.

«Yo nunca voy a gastar un peso más, de que La Liga ingresa, yo voy hacer muy responsable con eso. Obviamente las salidas de jugadores y pueden valorar el salario de los que vinieron que es de 700 mil colones. Yo tengo un compromiso con la institución.

En el momento que yo trate traer a alguien por encima de mis posibilidades, estoy poniendo en riesgo la institución y eso no lo que afición quiere. Hay que tener en cuenta esa parte, no sé si tengo autorización o no, pero mejor me como la bronca.

La Liga paga $97 700 al mes de deuda a bancos, la CCSS y a otras instituciones, aquí los bancos no dejan extender más, aquí la Caja no deja extender más, que de lo que entra cada mes, se debe pagar ese monto.

Con ese dinero te traigo a Óscar Duarte, Joel Campbell y Pipo González, ya no habría ningún problema con los fichajes. Sé que hay que pagar eso cada mes, si no en tres años La Liga es propiedad privada, eso la gente lo tiene que saber».

El español asegura que La Liga tiene una planilla de mucha calidad, pero eso sí, dejó claro que podría reforzarse con un hombre en ataque, que sería el último fichaje.