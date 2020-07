Córdoba se ausentó a la prueba con Jicaral

Redacción – Jicaral descarta la llegada de Ronaldo Nazario Córdoba, un futbolista panameño que estaba en la órbita del cuadro peninsular para el Apertura 2020.

Aunque a muchos les parezca una broma, el nombre del jugador nacido en Panamá es en honor a la leyenda del fútbol mundial y de Brasil, Ronaldo Nazario de Lima.

Los jicaraleños estaban interesados en el extremo izquierdo, que a sus 22 años se ha convertido en pieza clave de Fútbol Consultans en segunda división.

El conjunto liderado por Erick Rodríguez le había ofrecido una prueba al canalero, pero lamentablemente se enfermó y por ello, prácticamente se descartó su arribo.

Martín Arriola, gerente deportivo de Jicaral, conversó con AMPrensa.com y reveló que el talentoso futbolista se ausentó, por lo que no intentarán ficharlo.

«Lo de Ronaldo Nazario nunca pasó a más allá, él iba a venir a una prueba, pero se enfermó y al final, no ha llegado y no hemos sabido mucho más. Hubo un ofrecimiento para que viniera al club, pero cuando se decidió se enfermó, no vino y quedó todo ahí».

Jicaral solamente está a la espera de un nuevo portero, tras la negación de Adonis Pineda, quien prefirió irse a préstamo al recién ascendido a primera, Sporting FC.

La directiva jicaraleña mantiene constante comunicación con varios porteros del país, pero todavía no han logrado un acuerdo con ninguno.