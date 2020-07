Redacción- Kiri Atkinson, de Inglaterra, se viralizó luego de compartir varias fotos junto a su hija, luciendo su calvicie a causa de la alopecia.

La mujer de 23 años, hace más de siete años que usa peluca para poder ocultar la afección, la cual heredó su niña de dos años.

LEA TAMBIÉN: Bismarck Méndez se unió a protesta de dueños de gimnasios en Casa Presidencial

“Esto me ha llevado una eternidad hacerlo. Literalmente estoy lleno de ansiedad escribiendo esto” comenzó escribiendo junto a las imágenes.

En la publicación la mujer aseguró sentirse culpable por la pérdida de cabello de su hijita, sintiendo un “dolor de corazón por ella” a tal punto que “fue como perder el mío nuevamente”.

“Durante 7 años he estado en el viaje de perder mi cabello debido a Alopecia entonces en 2017 tuve a mi hermosa niña, luego de cumplir 1 años comenzó a perder su cabello de a poco también, luego noviembre 2019 perdió todas sus cejas, pestañas y lentamente perdió lo que quedaba de su cabello de cabeza.

Ahora estoy entrando en el viaje de aceptar totalmente. No voy a mentirle a mi pequeña dama perder su cabello ha sido lo que me ha empujado completamente a esto, no fui lo suficientemente valiente como para luchar por mí mismo pero soy una madre valiente, estoy haciendo esto porque NUNCA quiero que Paiva se sienta como yo me sentí en el pasado, incluso he contemplado el suicidio en varias ocasiones”, agregó.

Es importante mencionar que la madre lo que desea es romper los estereotipos y apoyar a mas personas que tiene alopecia.

Finalmente concluyó: “He pasado por mucho tiempo en mi vida y he sufrido con salud mental durante todo el tiempo que puedo recordar, mi vida ha sido puesta en espera durante demasiado tiempo debido a la alopecia, pero ahora es hora de recuperarlo y mostrarle a mi señora que ella puede ser cualquiera y hacer cualquier cosa y nada ni nadie puede detenerla”.