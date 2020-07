Redacción. La Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (Renata), junto con una serie de organizaciones levantaron la voz y advirtieron que la autorización dada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) a la empresa Phillip Morris Internacional para comercializar los IQOS abre un portillo peligroso que pone en riesgo a los niños y jóvenes.

Organizaciones como Campaign for Tobacco-Free Kids, American Cancer Society, Cancer Action Network, American Heart Association, American Lung Association y Truth Iniciative denunciaron que el aval se da sin que la compañía haya logrado demostrar que el consumo de IQOS implique un menor riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco y sin evidencia que el marketing del producto no atraerá a niños y niñas.

“Los SEAN -llámese cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado- no se han determinado como métodos para la cesación y las investigaciones recientes han establecido el perjuicio para la salud”, dijo Nydia Amador, presidenta de Renata.

La aprobación de la FDA se da pese a que ellos mismos señalaron que “el conjunto general de evidencia no fue suficiente para demostrar que cambiar completamente del cigarrillo combustible al sistema IQOS reduce el riesgo de enfermedades o daños relacionados con el tabaco.

La empresa Philip Morris evidenció que la meta es lograr que cerca de 40 millones de fumadores adultos se cambien a sus productos libres de humo para el 2025.