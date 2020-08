View this post on Instagram

Trump hace "un anuncio verdaderamente histórico": convierte un tratamiento contra la Covid-19 ya utilizado en muchos países en un éxito americano frente al "virus chino". Estados Unidos ha autorizado oficialmente la utilización de plama sanguíneo de pacientes recuperados, y que contiene anticuerpos, para tratar a otros enfermos. Es una práctica médica que ya se estaba aplicando en medio mundo. Pero el presidente Trump, necesitado desesperadamente de triunfos, ha querido anunciarlo personalmente, como si fuera la panacea. 🎥 Afp Tenéis más información en el link de la bio 📲 #trump #covid19 #tratamientoscoronavirus https://bit.ly/3hBDqKw