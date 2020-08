Hospital de especies de la UNA rechazó sus declaraciones

Redacción- Luego de que el diputado Pablo Heriberto Abarca señalara que los animales silvestres en el parque nacional Manuel Antonio pasan hambre por falta de turistas que los alimenten, la Universidad Nacional de Costa Rica rechazó por completo sus declaraciones.

El legislador dijo esto el pasado 30 de julio en la discusión en segundo debate del proyecto de Ley para utilizar fondos del parque como medio para atender a familias de la zona en crisis económica.

«Un señor me dijo que los animales tienen que descansar, no me da pena decirlo, ese día aguantan hambre, porque ya el ambiente ahí está impactado, si ellos depende de ello. Claro que es prohibido y no hay que incentivarlo, pero es la realidad», comentó Abarca.

Abarca criticó el hecho de que el parque nacional pueda cerrarse entre semana por medidas sanitarias, máxime si es un centro muy visitado por los turistas.

José María Villalta, al escuchar sus declaraciones, recordó que alimentar animales silvestres es ilegal, además de significar una sanción.

El Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional (Hems-UNA), mediante un vídeo que hizo público este lunes, pidió al diputado mayor cuidado al dirigir mensajes a la ciudadanía.

«Posiblemente las declaraciones no fueron con mala fe, sino al contrario, pero sí hay que tener mucho cuidado con las cosas que se les dice a la población», dijo Mauricio Jiménez, director del Hems.

Jiménez recordó que dar alimentos que consumen humanos a estos animales representa un peligro para las especies.

Ello puede generar trastornos de crecimiento y reproducción en los animales, además, implica un riesgo para las personas por aspectos sanitarios.

La transmisión de enfermedades de humanos a animales o viceversa, es otro de los riesgos.