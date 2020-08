Afirma que él hace muchos años dejo de vivir del fútbol, por lo que se podría ir a la casa y su vida no sufriría gran cambio

Redacción- El director técnico del Herediano, Jafet Soto, afirma sentirse muy tranquilo pese a la polémica por la sanción que lo ha rodeado en los últimos días.

Los florenses derrotaron con solvencia a su similar del Municipal Grecia por marcador de 3-0, lo que los coloca como los líderes del grupo A por encima de Alajuelense.

Juego que dirigió Soto en el banquillo del Team, esto gracias a la apelación presentada contra la sanción que lo alejaba del fútbol por un año.

«Muy tranquilo la verdad, muy tranquilo, porque yo vivo para este equipo, no vivo de este equipo, hace mucho tiempo que no vivo del fútbol, así que dichosamente, como lo he dicho en muchas ocasiones, puedo agarrar mis cosas e irme para mi casa y no va a pasar absolutamente nada, pero igual tengo la suficiente energía», afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

LEA TAMBIÉN: El Tigre se devora a Grecia en inicio del torneo para colocarse líder de su grupo

Herediano ha mantenido un perfil bajo desde que concluyó el Clausura 2020, inclusive no han realizado grandes movimientos en el mercado de fichajes.

Su incorporación más sonada ha sido el regreso de Jonathan McDonald a sus filas, quien ya comienza a ganarse el cariño de la afición con el gol de este domingo ante Grecia.