Los brumosos montaron el baile en Tibás

Redacción – El volante del Saprissa, Michael Barrantes, le pidió disculpas a la afición morada, debido que caer goleados 0-4 ante Cartaginés no es un resultado normal.

Barrantes fue crítico y dejó claro que los jugadores tibaseños tuvieron un partido raro, ya que desde pases errados hasta mal control, fueron parte de los pecados morados.

Cartaginés aprovechó las falencias del Monstruo, que vio como Marcel Hernández marcó doblete y Mauricio Montero junto con Andy Reyes cerraron el baile brumoso.

El planteamiento de Medford fue ampliamente superior que al de Paté Centeno, que vivió una de las goleadas más grandes en su estancia con el Monstruo.

Ese ridículo del cuadro saprissista dejó enojados a sus fanáticos en redes sociales. Ante ello, Barrantes habló tras el juego y señaló lo siguiente:

«Primero que nada pedirle disculpas a la afición morada, yo creo que esto es un resultados que no es normal que suceda, menos en esta instancia que estamos, que estábamos cerca de pelear el primer lugar, pero bueno yo creo que fue un partido raro, difícil y no común para nosotros, yo creo que no estábamos jugando mal.

Es cierto que ellos tuvieron las primeras tres jugadas y fueron los tres goles, después de ahí tuvimos un poco de manejo, no es normal, muchos pases errados, pero bueno esto es así, ahora tenemos un revancha bonita el fin de semana para sacarnos este resultado del día de hoy», afirmó Barrantes a FUTV.

El volante de 36 años y sus compañeros buscarán sacarse la espinita contras los blanquiazules este próximo domingo a las 11:00 en el Fello Meza.