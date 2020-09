Redacción- El conocido bus que se encuentra entre la montaña de Heredia podría llegar a desaparecer.

Circula en redes que el místico bus de San Rafael de Heredia podría llegar a desaparecer del visitado lugar.

Es importante mencionar que llegar al bus se ha convertido en un desafío para muchos jóvenes y amantes de los senderistas, por el complicado acceso al lugar.

Según lo que circula en redes para ingresar las personas deben pagar entre 500 y mil colones, dinero que es cobrado por gente que se presenta como dueños de las fincas.

El alcalde de San Rafael de Heredia, Verny Valerio, le manifestó a AMP Prensa que el lugar se encuentra en un total abandono porque no hay personas vigilando la zona.

«Eso ahora es tierra de nadie y hacen evento solo en el papel, no han expropiado y menos invertir en vigilancia, guardaparques, casetilla, hicieron un decreto de ampliación del parque y lo dejaron en el papel, en vez de solucionar una serie de conflictos”, comentó el alcalde.

Valerio dijo que ha visto en redes sociales y que ha recibido comentarios de personas que manifiestan que el conocido bus se va a quitar del lugar.

“En esa zona hay una variedad de sapo que es endémico, se creía extinto y como no hay protección, llegan personas se los llevan y nadie se da cuenta. Sacan matas, lana, árboles, se traen piedras, es un desorden porque es una zona sin control, eso está a la mano de Dios”, añadió Valerio.

El alcalde se mostró preocupado debido a que el lugar donde se encuentra el bus es bastante visitado por personas y se encuentra dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, pero que de igual manera hay personas que llegan a hacer daños al lugar.

Según lo que comenta el alcalde, el bus se encuentra dentro de una zona protegida y los encargados son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

«No hemos recibido ninguna notificación, nosotros como municipalidad básicamente somos de piedra porque no podemos decidir, es muy difícil y nos da pena que un atractivo de la zona desaparezca, pero no tenemos ninguna capacidad para decir ni que si, ni que no. El bus se encuentra del Braulio Carrillo y los encargados son el MINAE y SINAC», añadió.