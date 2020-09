Su bebé tiene 1 mes y 17 días

Esposo viaja con dos hieleras para entregar leche materna

Redacción – Alice Ledesma Rojas, de 32 años, sabe la importancia de la leche materna, pues tiene un bebé prematuro de 1 mes y 17 días de nacido. Por esa razón, decidió convertirse en donante para los bebés internados en el Hospital de las Mujeres.

Su bebé se llama Isaac Gerardo Fallas Ledesma, pequeño que nació de 29 semanas de gestación (siete meses) y también se encuentra hospitalizado en este centro médico.

La vecina de San Gabriel de Aserrí, cuenta con la colaboración de su esposo, Bernan Fallas Gamboa, quien lleva la leche que Ledesma se extrae para donar.

«El personal de enfermería me enseñó cómo convertirme en donadora de leche materna. Me dieron una charla explicativa del paso a paso para la extracción y conservación en el congelador de la refrigeradora. Cada tres horas me pongo el extractor que me facilitaron en el hospital», dijo la donadora.

Fallas es funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y labora en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería.

Él viaja todos los días con dos hieleras, una en cada mano. En una lleva la leche para su bebé y, en la otra, la que va para el Banco de Leche Materna.

«Nos dan 8 frascos de vidrio de 130 mililitros para almacenar la leche de donación para alimentar a otros bebitos que no son Isaac. Para la leche de nuestro bebé nos facilitan 10 frascos plásticos de 150 y 80 mililitros», contó el padre.

Además, el matrimonio recibe un kit con cubrebocas y gorras de cabello desechables, así como información básica con instrucciones de extracción de la leche y la conservación del líquido en el congelador.

«Soy como lechero repartidor y esto me hace sentir más útil porque nos permite devolver un poquito de las bendiciones que hemos recibido mi esposa y yo», fueron las palabras de este papá.

Su bebé Isaac pesó solamente 1.170 kilos al nacer y debieron hospitalizarlo y mantenerlo en una incubadora.

Ahora, con 48 días de nacido, continúa en el servicio de neonatología.

El matrimonio explicó que por día están llevando, en promedio, un litro de leche al centro; la mitad para su niño y la otra para pequeños que requieran este vital alimento.

Para la doctora Hellen Treminio Galbán, directora del Laboratorio Clínico del hospital de Las Mujeres, esta es una acción de vida que los costarricenses deberían imitar porque está cargada de amor, caridad, humanidad y esperanza.

Si usted está en período de lactancia y quiere donar, comuníquese al teléfono 2523-5900 extensiones 5726 y 5725.

Para que una mamá sea donadora de leche necesita estar en periodo de amamantamiento y cubrir las necesidades alimenticias de su bebé y tener un excedente para donar.

A cada interesada en donar se le hace una entrevista, revisión de las mamas y exámenes complementarios.