Redacción- Seis ticos dejan por lo alto el nombre de Costa Rica en el fútbol de la MLS cumpliendo con buenas actuaciones en sus equipos.

Joseph Mora, Ulises Segura, Ronald Matarrita, Francisco Calvo, Luis Diaz y Kendall Waston siguen sumando minutos en el balompié norteamericano.

Los ticos del DC United siguen contando con la confianza de su entrenador y jornada tras jornada son parte del once estelar, tal como fue en el choque de este domingo ante el New York City.

Mora disputó los 90 minutos del compromiso, por su parte Segura salió como variante a la altura del minuto 69. Ambos ticos cumplieron con un buen desempeño en el empate a cero conseguido por su escuadra.

Por otro lado el New York City alineó al lateral costarricense Ronald Matarrita, quien se vio la cara ante sus compatriotas que militan en el DC United.

Sin embargo pese al buen trabajo del tico, este salió como variante a la altura del minuto 77, por lo que tuvo que apoyar a sus compañeros desde el banquillo.

Además, Francisco Calvo sigue siendo el portador de la banda de capitán del Chicago Fire, escuadra que ha sido inconsistente en el torneo, pues sus seguidores empiezan a atacarlos por los resultados que han cosechado.

Calvo jugó los 90 minutos en el enfrentamiento ante el New England Revolution, quienes aprovecharon los descuidos de la zaga del tico para salir victoriosos con un 1-2.

Por otro lado, el Columbus Crew le sigue dando la confianza a Luis Díaz de sumar minutos, pese a que el legionario nacional no fuer titular en el encuentro sí dejó buenas impresiones con el trabajo realizado ante el Cincinnati.

Díaz entró desde el banquillo al minuto 46 y en solo seis minutos después de su ingreso asistió en el gol a su compañero, además de ser pieza fundamental para ganar el encuentro con el 3-0 en los cartones

#Crew96 substitution to start the second half:

⬆️ @luis_diaz2206

⬇️ Mokhtar pic.twitter.com/CzPCj14786

— Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) September 7, 2020