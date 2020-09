En caso de omitir realizar la «estrategia de promoción»

Redacción- Un grupo de estudiantes estaría en riesgo de perder el año escolar este 2020 en medio de la pandemia por el Covid-19.

Se trata de aquellos alumnos del sistema educativo público que omitan presentarse a realizar la estrategia de promoción.

Así lo señala el Ministerio de Educación Pública (MEP) mediante circular DM-0041-09-2020, en la cual se indica lo siguiente:

«La persona estudiante que omita realizar la Estrategia de promoción en diciembre 2020 o febrero 2021 respectivamente, en atención a las disposiciones emitidas por el Consejo Superior de Educación en el acuerdo 11-37-2020 y el texto del Transitorio N° 5 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo N° 40862-MEP, según el nivel educativo que cursa, reprobará el año escolar o la asignatura», se indica en la circular con fecha de este lunes 21 de setiembre.

¿Qué es la estrategia de promoción?

La estrategia de promoción, que se realiza en diciembre o febrero, según se establezca, implica elaborar un «trabajo o proyecto». Si el estudiante no logra alcanzar la nota mínima de 60 (promedio requerido para aprobar el curso lectivo 2020) en alguna de las promociones, recibirá acompañamiento durante todo el año lectivo 2021; es decir, no se quedará, a menos de que no realice la estrategia.

La persona estudiante inscrita en el I y II Ciclos de la Educación general básica que omita la realización de la estrategia en una o más asignaturas, taller, módulo obligatorio/opcional o periodo y curso o figura afín tendrá la condición de reprobado, por lo que deberá «repetir el año escolar en forma integral», se señala en la circular.

Pese a que es muy difícil que este 2020 algún estudiante repruebe el año, como lo ha indicado el MEP, este grupo específico de alumnos sí lo está bajo las condiciones anteriormente mencionadas.

Las pruebas de promoción están previstas para realizarse en estas fechas: del 14 al 21 de diciembre del 2020 y del 3 al 12 de febrero del 2021, según indica el cronograma del MEP.