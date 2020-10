¿Qué les pasa señores diputados? ¿En qué país viven? ¿Acaso no ven las redes sociales y las noticias?

Hoy, el país ha mostrado un incremento grave en la violencia por los bloqueos y ustedes jugando de modelos en sus nuevas y lujosas oficinas.

El pueblo merece respeto. Quienes los elegimos hace casi tres años atrás, fue para que enrumbaran este país a través de leyes coherentes y que tanto necesita hoy Costa Rica. Sin embargo, parece que ocurre todo lo contrario.



Qué triste es ver a los policías sangrando en nuestras calles, al pueblo sumido en la desesperación y el caos social y a ustedes de modelitos de revista, entre el lujo y la belleza.

Ahora resulta que no solo el presidente no escucha ni ve, ustedes tampoco o se hacen los ciegos ante los bloqueos y manifestaciones de un pueblo harto de más impuestos, harto de la corrupción, harto de favores políticos y harto de no ser escuchado.

Hoy, los diputados o malgastan su tiempo haciendo dibujitos en el plenario legislativo o posando para la foto del recuerdo. ¿Cuál recuerdo quieren atesorar? ¿La imagen de la explosión de una bomba molotov a los pies de un policía o la de una madre angustiada porque no tiene comida para alimentar a su familia?

Es increíble ver como el gobierno le dice a los ciudadanos que se necesitan más impuestos para ayudar las finanzas públicas y ustedes, Padres de la Patria, se jactan de sus relucientes despachos.

Realmente, el tiempo vale oro como para desperdiciarlo al mejor estilo de los participantes del otrora programa Combate, entre fotos, poses y sonrisas. La inmadurez de muchos legisladores quedó al descubierto.

No solo al Poder Ejecutivo le faltó madurez.

Por la noche, las celebraciones entre vino, whisky y bocadillos estarán posiblemente presentes. Otros funcionarios públicos, con salarios 10 meses menor, estarán en batallas campales en las calles.

¡Qué vergüenza! Igual de vergonzoso ver como muchos borraron las fotografías de sus redes.