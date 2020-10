Paté dejó claro que en Saprissa nadie está por encima de la institución

Redacción- Wálter Centeno se mostro muy molesto por rebeldía de Frank Zamora, a quien le pide ser profesional y que él como técnico no está para ser el papá de nadie.

El técnico de los morados habló sobre la sanción interpuesta a Zamora, por los videos que circularon en redes donde se observó al atacante morado rompiendo su burbuja.

El video posteado en Instagram por una de las involucradas, se volvió viral rápidamente por lo que no tardó en llegar a ojos de la directiva morada.

Se debe recordar que el Paté ya anteriormente había tenido a su cargo a Zamora, esto cuando ambos se encontraban en Grecia, club del cual el delantero salió por indisciplina.

«Yo hable con Zamora cuando llegó aquí, pero este tema lo ha manejado Victor, el tomó las riendas como representante de la directiva, él tomó la decisión. Me habla a mí, yo hice lo que él dijo y el momento que resulte la oportunidad hablaré.

Todavía no he podido hablar, no me puedo enfocar en un jugador. Tengo muchas preocupaciones en mi equipo para enfocarme en una rebeldía, aquí la prioridad es Saprissa. Víctor tomó decisiones siempre protegiendo la institución.

Zamora ya es mayor de edad, sabe lo que hizo, yo aquí no estoy para ser el papá de nadie y él es consciente de eso, vamos a esperar a ver que pasa y tomar decisiones de cuando puede estar. Hay valores y Saprissa se rige bajo eso.

El jugador que venga aquí está expuesto a todo y entonces tiene que cuidar su vida personal y tener una vida de un profesional para eso le pagan, entonces en el momento que cualquier cometa uno, debe cumplir un castigo» afirmó Paté.

El estratega dejó en claro que el equipo no solo está conformado por un jugador por lo que el no se enfoca solo en el entorno que rodea a Frank Zamora.

Centeno no se refirió a la cantidad de juegos en los que no entrará en convocatorio el artillero, pero dejó entrever que el jugador ya no cuenta con la confianza de él.

Por lo que Zamora tendrá la dura tarea de demostrar su nivel en los entrenamientos para volver a ser parte de las alienaciones de los morados.