El suceso se dio luego de que joven se bajó de bus

Redacción- Una joven de 23 años en Guadalupe vivió momentos de angustia cuando un hombre la sujetó por detrás, tocó sus pechos, glúteos y hasta intentó «restregar» su pene contra su cuerpo este pasado 4 de octubre cuando caminaba en vía pública.

En conversación con AM Prensa, la joven de 23 años, quien prefirió que no se revelara su identidad, contó que todo sucedió cuando se bajó del bus, en donde también iba este hombre.

«Yo en ningún momento lo volví a ver a él, seguí caminando porque pensé que probablemente me iba a asaltar.

Crucé, cuando me percaté el muchacho me agarró por detrás, yo andaba con un enterizo, me bajó la parte de arriba, me agarró un pecho, quiso chocarme su pene contra mi cuerpo e intentó como meterme los dedos», contó en detalle.

Contó que incluso, el hombre se tomó el tiempo para colocar en el suelo una bolsa blanca que llevaba consigo para luego proceder a abusar de ella.

Su reacción fue perseguirlo, lo golpeó; sin embargo, no logró alcanzarlo.

Señala que había una persona en el lugar, quien presenció el suceso pero no hizo nada por ayudarle.

La joven interpuso este martes 6 de octubre una denuncia ante el OIJ. El hombre vestía una camisa blanca y un tapabocas.

La joven lamenta lo sucedido, afirma sentirse asqueada y burlada; ahora espera que se haga justicia.