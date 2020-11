Torres se perderá como mínimo dos partidos del torneo

Redacción – El veterano volante del Monstruo, Michael Barrantes, cree que expulsión de Mariano Torres afectará muchísimo al Saprissa en la recta final de la fase regular.

Torres vio la tarjeta roja al minuto 89 tras una patada a Douglas López del Santos. Esa expulsión le valdrá como mínimo dos partidos al futbolista argentino.

La acción deja muchas dudas a los morados, pero especialmente a Barrantes, que cargó contra Christian Rodríguez, árbitro central del juego tras el empate de 0-0.

Barrantes señala que el referí solamente le pitaba faltas a los guapileños y con los jugadores del Monstruo era lo contrario, incluso hasta les gritaba.

A sus 37 años, Michael es uno de los grandes referentes del cuadro morado y afirma que todos los que vieron el partido, ven como Mariano lleva la bola y le hacen falta.

Fue hasta lo último que explotó el sudamericano, pero lo hizo tras la insistencia de los jugadores santistas, que hostigaron al volante de 33 años con una férrea marca.

Michael Barrantes no se guardó nada y catalogó de injusta la cartulina roja mostrada a Torres, ya que la misma afectará de gran manera del Monstruo, que busca la clasificación.

«Me parece totalmente injusta, me parece injusta porque yo creo que a Daniel Colindres le hacían falta y el árbitro no pitaba. Nosotros tocábamos a uno del Santos, pitaba a puro grito y la verdad que la expulsión no me parece.

La gente vio el partido como nosotros el partido en vivo, Mariano lleva la bola, le hacen falta una, dos, tres, cuatro, cinco veces y a lo último no se sabía que había pitado. Mariano intenta seguir por la bola y la patea, lo raro es que expulsan a Mariano.

Yo siento que es injusta, porque hay que poner todos las barbas en remojo y creo que yo nunca hablo del arbitraje pero lo de hoy me parece que no es justa para nosotros, porque estábamos haciendo un gran partido y tenía una chance por el primer lugar, creo que la expulsión nos va afectar muchísimo», afirmó Barrantes a Tigo Sports.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol que decida que pasará con el castigo de Mariano Torres, quién inclusive fue defendido por Paté Centeno en conferencia de prensa.