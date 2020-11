En los próximos días se podrían dar nuevas noticias

Redacción – El timonel del Saprissa, Wálter Centeno, desconoce que el Monstruo este interesado en fichar a Marco Ureña de cara al próximo torneo de Clausura 2021.

Tras el empate de 0-0 de los morados ante Santos, Paté dejó claro que sabe absolutamente nada de los rumores que han generado alrededor del cuadro morado.

Ureña se encuentra sin equipo tras su aventura en el Gwangju FC de la K-League One, por lo que actualmente está a la espera de definir su futuro.

El delantero de 30 años tiene una buena relación con Centeno, con quién tiene una cercana amistad, por lo que se ha rumoreado de un presunto interés morado.

Todos los chismes al respecto han molestado al saprissismo, que le han pedido a Juan Carlos Rojas, presidente morado, que haga lo posible para que Ureña no llegue.

El propio jerarca respondió con un «tranquilos» haciendo ver que todo está en calma. Aún así, Paté dejó claro que ni Víctor Cordero le ha dicho anda sobre el chance.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y dejó claro que no sabe absolutamente nada sobre la posibilidad de que Ureña se vista de morado próximamente.

«De lo de Marco Ureña no sé absolutamente nada. La verdad que yo no leo ni escucho programas y Víctor Cordero no me ha dicho nada. Entonces no puedo decir algo que no sé.

Sobre Ureña no puedo hablar de una suposición. No me pregunten de algo que no me pertenece porque no es jugador del Saprissa, respétenme esa parte de mí. Si me gustaría, a mí me gusta Messi y me gusta Cristiano Ronaldo, pero no puedo, yo puedo decir muchas cosas pero no puedo hablar de una suposición», afirmó Paté Centeno.

El saprissismo no ve con buenos ojos una llegada de Marco al Monstruo, debido a su pésimo nivel y a su pasado por las filas de Alajuelense, club de los amores del ariete.

Su aventura en suelo asiático fue para el olvido, debido a su nula regularidad y más bien pareció un turista en el plantel, que terminó la campaña en el sexto lugar.