Redacción – ¡Ni La Liga ni Saprissa! Español casado con tica apoya desde Europa a Limón FC, club que se ganó su corazón por ser un equipo con gran tradición.

Desde un balcón de un apartamento aledaño al estadio Ipurúa en Eibar, tres personas vieron el juego del País Vasco vs Costa Rica.

De esos fanáticos, resaltaba una bandera de Costa Rica y una camiseta de Limón FC. Se trata de la tico originaria de Turrialba, Ana María Dodero y su esposo, Ekhi Belar.

Además, del anfitrión Xabier Beretxinaga. Pero sin dudas, Belar es periodista de profesión y también llamó la atención por lucir los colores de la Tromba del Caribe.

«En el año 2012 empecé un viaje con un amigo en México y fuimos por varios países hasta llegar a Costa Rica. Allí conocí a Ana, la que actualmente es mi esposa, y decidí quedarme por un tiempo.

A mí me encanta el fútbol, sobre todo conocer equipos y jugadores de otros países, las historias que tienen detrás, y claro, como en Costa Rica el fútbol es casi religión, enseguida empecé a conocer del fútbol tico.

Recuerdo que al poco tiempo de llegar allí se jugó un clásico, y todo el mundo preguntaba si apoyaba a Saprissa o la Liga. A mí la verdad es que me daba igual.

Después, en las semifinales jugaban Saprissa vs Cartaginés y Alajuelense vs Limón, y de casualidad estuve viendo el partido de Limón. El equipo me llamó la atención (empezando por su nombre) y me gustó cómo jugaban.

Con el tiempo fui conociendo más y más sobre Costa Rica, y ya cuando la gente me preguntaba si era de Saprissa o la Liga, yo les decía que de Limón. Además, así me evitaba polémicas», afirmó este fanático ibérico del cuadro verdiblanco.

Su sentimiento por Limón se fortaleció, ya que al ser un equipo pequeño se sintió más identificado, debido que es aficionado al SD Eibar de la primera división ibérica.

Desde 2014 vive en Eibar, pero desde allá ha seguido a Limón desde las redes sociales y viendo los resultados de cada partido, ya que tiene una aplicación que le informa.

Cada año intentan venir a Costa Rica de vacaciones y cada vez que puede se da una vuelta por el estadio Juan Gobán, aunque eso sí, no ha podido ver un partido en vivo.