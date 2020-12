Bolaños sufrió un duro descenso con el IK Start

Redacción – ¿Christian Bolaños a La Liga? Es el rumor que ha tomado fuerza en el fútbol nacional, debido que la directiva manuda ya la habría hecho una oferta formal al volante de 36 años.

Bolaños podría volver a Costa Rica y no precisamente al Saprissa, ya que la escuadra morada en apariencia no ha mostrado interés en contratar al veterano jugador.

Ferlín Fuentes, periodista que sigue todo lo que sucede alrededor del León, reveló que la directiva rojinegra tiene en planes al tres veces mundialista con La Sele.

Pese a su edad, Bolaños sigue siendo pretendido en el fútbol nacional, ya que sus grandes condiciones todavía lo tienen como un jugador fundamental para cualquier club.

En el último semestre, Christian vistió los colores del IK Start de Noruega, con el que lamentablemente descendió a la segunda división tras caer 4-0 en la última fecha.

En este período con el conjunto nórdico contabilizó un total de 868 minutos en 11 jornadas. Además, festejó dos goles y brindó dos asistencias.

Esos números han hecho que Alajuelense lo tenga en su carpeta. Christian Bolaños conversó con Radio Columbia y confirmó el acercamiento con un club grande.

“Soy un profesional. Me he ganado las opciones y mis posibilidades a punta de mucho esfuerzo y trabajo. Por mi cabeza no pasa cerrarle las puertas a nadie, estoy anuente a escuchar ofertas de todo lado y ya veremos qué va a suceder.

De Costa Rica se me acercó y ya tengo una oferta de un equipo grande que no es Saprissa. Prefiero no decir el nombre porque mi intención no es hacer un circo o algo por el estilo.

Ahorita quiero intentar estar tranquilo, ver qué es lo más concreto que tengo y los papeles y las propuestas son las que van a inclinar mi decisión”, afirmó Bolaños a la conocida emisora nacional.

Aunque Bolaños no confirmó con cual equipo grande ya tiene una oferta formal, Alajuelense es el que ha empezado a pujar por el experimentado volante.

Se espera que el futbolista regrese a Costa Rica en los próximos días, debido que no continuará en Noruega tras el doloroso descenso del IK Start.