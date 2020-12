Redacción-Luis Díaz le pone sabor tico a la final de la MLS y sale campeón junto con Waylon Francis al vencer con el Columbus Crew 3-0 ante el Seattle Sounders.

Luis Diaz fue parte del once estelar de su escuadra para hacerle frente al primer juego de la final de la MLS frente al Seattle Sounders, mientras que Waylon Francis quedó en el banquillo de suplentes a la espera de la oportunidad para disputar minutos.

Pues el gran compromiso y talento que el tico demostró a lo largo de la temporada lo hizo ganarse la confianza de su técnico para que saliera al terreno de juego desde el primer minuto en busca del titulo de la MLS.

El cuadro del Colombus Crew fue el encargado de abrir el marcador por intermedio de Lucas Zelarayan al minuto 25 del compromiso, tras definir de gran manera frente a la portería de los visitantes.

La anotación sirvió de motivación para la escuadra del tico, la cual amplió la ventaja 2-0 en el tablero cuando se cronometraba el minuto 31 de juego por intermedio de Derick Burckley.

La anotación fue celebrada por todo lo alto en el plantel de la pandilla, pues con la ventaja momentánea soñaban con poder alzar la copa de campeones.

Para la etapa complementaria la escuadra del Seattle Sounders puso en aprietos a la zaga del equipo del costarricense.

Pues necesitaban darle vuelta al marcador ante una escuadra que había realizado un primer tiempo de ensueño, por lo cual tenían que aprovechar los pocos espacios que el Columbus dejaba.

Al minuto 81 con una gran jugada de Luis Diaz, el Columbus sentenció el juego 3-0, cuando Lucas Zelarayan colocó el segundo en su cuenta personal.

