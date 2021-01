Redacción- ¡Tierno! Un orangután macho se hace cargo de su cría tras la muerte de su madre.

Berani, un orangután de Sumatra del zoológico de Denver ha protagonizado en estos días una historia muy poco común en la naturaleza, al hacerse cargo de su cría de apenas dos años, tras la inesperada muerte de su madre en el mes de diciembre.

LEA TAMBIEN: Pareja de 12 y 15 años se convierten en padres de bebé prematuro

La madre de la cría, Nias, falleció repentinamente a los 32 años el pasado 17 de diciembre.

«En la naturaleza, los orangutanes macho no se involucran mucho con su descendencia.

Así que ver a Berani actuar como una madre es una situación extremadamente rara – y Cerah no ha podido tener un padre mejor», escribieron los cuidadores del zoológico.

Cerah no puede estar mejor acompañada, su padre la protege y la atiende en todas sus necesidades y su hermana Hesty se pasa el día jugando con ella.

For everyone wondering how our little Cerah is doing, our keepers will tell you that we are so fortunate that her dad Berani has stepped up to the plate. In the wild, orangutan males are not involved with their offspring. pic.twitter.com/VqCWV9taBn

— Denver Zoo (@DenverZoo) January 12, 2021