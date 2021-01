Hecho habría ocurrido en el hospital de Alajuela

Madre de joven empezó a presentar fiebre y hasta convulsionó

Redacción- Una joven de apellido Fuentes denunció a través de sus redes sociales que tuvo que gastar cerca de 150 mil colones en una clínica privada porque a su madre no la quisieron atender en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Así lo hizo saber mediante una publicación en su red social de Facebook y en el grupo Coalición Costa Rica, donde las personas suelen publicar quejas, entre otras situaciones que les desagrada o bien, aquellas que quieren compartir como positivas.

Esto escribió la joven:

«Quiero contarles lo que me sucedió el jueves pasado estoy indignada, y realmente muy triste la situación que pasamos y así ver la realidad que vivimos muchos con los hospitales.. Les cuento que mi mamá como a las 5 pm se empezó a sentir un poco mal.. Bueno tomo una ducha y se tomo unas pastillas pensando que pasaría el dolor.. Sin embargo me llama a su cuarto donde ella estaba (yo estaba en un curso de inglés virtual) y la veo que esta temblando como de frío, bueno le tomo la temperatura y esta en 37 y un poco por la cual dijimos poco a poco se sentirá mejor por los medicamentos que tomó.. Sin embargo a las 8 pm pasadas vuelvo a ver como sigue y esta peor temblaba muchísimo y le subió muy rápido la temperatura entonces comiendo a refrescar la y ponerle pañitos pero comenzó a delirar y cuando me di cuenta junto con mi papá le dio una pequeña convulsión.. Por supuesto nos asustamos y la metimos al carro para ir al hospital de Alajuela, llegamos y entramos (entrando por emergencias) pero al sacarla del auto ella no aguanta se desvanece y se desmaya.. Quedamos en la acera acostadas hablándole y no me respondía.. Estaba asustada, estaban unas ambulancias (en ese momento estaban como 5) y pueden creer que las ambulancias con paramédicos al pasar viéndonos tiradas en el suelo quitaban la cara, como si no necesitáramos ayuda.. Pucha mi mamá estaba inconsciente conmigo habían enfermeras afuera que simplemente quitaban la cara como pensando «no es mi paciente» el guarda ni una silla me pudo ayudar a traerla «porque no era su trabajo» .. Me sentía tan impotente ver como mi madre estaba así en esa condición y las personas que necesitábamos estaban pero éramos invisibles, la pudimos sentar en una silla pero esperamos y esperamos y nunca salió un médico a vernos estábamos en el área de emergencias mi mamá gritaba del dolor y nadie hacia nada.. Tuve que llevármela a una clínica privada, ya mi mamá no aguantaba el dolor.. Y gracias a Dios se pudo estabilizar y aliviarse después de mucho rato acá con medicamentos.. Pero pucha como es posible que sucedan estas cosas!!!!! Donde carajos esta la parte humana, mi mamá cayó al suelo del dolor y si fuera otra señora que cae al suelo muriendo que pasaría??? La dejan morir ahí.. Porque ni a un perro se le haría eso.. Me da cólera saber que pucha a mi me rebajan para un seguro DE SALUD y a mi padre también para cuando las pocas veces que necesitemos estos servicios (gracias a Dios son pocas) ni siquiera nos vuelven a ver.. gasté ₡150.000 en la clínica privada .. No generalizo con el personal de salud porque se que hay muy buenos pero de vdd hoy odie mas que nunca ese hospital.. Además he escuchado últimamente muy malas referencias de este hospital y yo lo viví..

AM Prensa intentó contactar a la joven, pero al cierre de esta nota no habíamos recibido respuesta.

Se está a la espera de lograr contactarla para conocer más a fondo lo sucedido.