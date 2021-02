Fonseca crítica con todo el bajo nivel blanquiazul

Redacción – El exjugador nacional, Rolando Fonseca, asegura que el peor error que puede hacer el Cartaginés es quitar de la dirección técnica a Hernán Medford.

Fonseca aprovechó los micrófonos de Teletica Radio, donde es comentarista para tirarle con todo al cuadro de la Vieja Metrópoli ante su desdibujado nivel en el certamen.

La última victoria brumosa fue el 17 de enero en la fecha 2, cuando vencieron 2-1 a Guadalupe FC, desde ahí han sumado dos empates y cuatro derrotas.

Esa situación tiene muy molesta a la afición del equipo de la Vieja Metrópoli, debido que no entienden por su club anda tan irregular, pese al gran plantel que tienen.

Para el recordado atacante nacional, el principal problema que atormenta a los brumosos es haber fichado para este torneo a jugadores sin ritmo de competencia.

Los fichajes de Román Torres, David Ramírez, Roger Rojas y Bismar Acosta disgustan a Fonseca, debido que un equipo como Cartaginés no puede fichar jugadores así.

Todas las incorporaciones brumosas vienen de varios meses sin ritmo de juego, por lo que se les ha visto en un bajo nivel dentro del terreno de juego.

Rolando Fonseca cree que los brumosos no pueden darse el lujo del momento que viven, debido a la inversión que hicieron y por la historia de 80 sin ser campeones.

«¿Cuántos con ritmo de competencia? Yo digo un jugador que tienen que llevar al Cartaginés, la cuarta fuerza del fútbol nacional y como se le debe llamar, usted no puede contratar jugadores sin ritmo, usted no puede darle minutos juego a un jugador que ven a tomar minutos en el fútbol nacional, usted no está capacitado para hacer eso.

Más cuando tiene una historia de 80 años sin ser campeón, usted no puede agarrar jugadores para darles ritmo y para que se recuperen. Román Torres, David Ramírez, Roger Rojas, Allen Guevara y otros más.

El peor error que pueden hacer en Cartaginés es quitar a Hernán Medford y está bien que inicie el sondeo de técnicos, pero vas a cortar el proceso. Pero vea que bonito los procesos los respeto cuando me va bien, pero cuando tengo dudas de seis o siete partidos, que ojo no justifico a Medford.

El hierro del Cartaginés es contratar jugadores sin ritmo de competencia, usted no puede contratar jugadores sin ritmo de competencia, Cartaginés no se puede dar el lujo por lo que invirtió y no se puede dar el lujo de perder cuatro partidos, así que usted debe tener jugadores sin ritmo», afirmó Fonseca a Teletica Radio.

Aunque este pasado 15 de febrero se rumoreó de la salida del Pelícano del Cartaginés, el presidente brumoso dio a conocer que Medford está seguro en su puesto.