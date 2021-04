Myers le faltan tres materias para graduarse

Redacción – El ex-técnico morado, Roy Myers, desea terminar su carrera universitaria tras rotundo fracaso al mando del Saprissa, que no gana desde el 21 de febrero.

Myers fue despedido de su puesto como timonel del Monstruo tras caer de manera vergonzosa por 0-5 ante Alajuelense en el Clásico Nacional.

Ese penoso resultado dejó al conjunto tibaseño en cuidados intensivos en el Clausura 2021, debido que encadenan nueve juegos sin festejar en el certamen tico.

Además, cayeron al séptimo lugar con 22 puntos en 18 jornadas. Por ello, Myers señala que se fue híper recontra dolido del banquillo, ya que es saprissista de corazón.

Tras la tormenta vivida con Saprissa, el maravilloso se propone volver a las aulas y retomar sus estudios en periodismo en la Universidad Federada San Judas Tadeo.

Solamente le faltan tres materias para concluir sus estudios en comunicación, debido que sabe muy bien que la vida más allá del fútbol.

Pero eso sí, Myers seguirá vinculado al Monstruo pero lo hará desde divisiones menores de la institución de sus amores, que vive una de las peores crisis de su historia.

Roy Myers afirma que se va agradecido con los aficionados que le brindaron un apoyo incondicional en Saprissa, que es el club dueño del corazón del maravilloso.

«Pensaba darme un tiempo y ver que puede suceder, la intensión inmediato es concluir la carrera de periodismo, darle continuidad porque postergue un poco, me quedan tres materias y es parte de poder concluir para seguir en esto del deporte, del fútbol, ilustrando, tratando de seguir creciendo y algunos temas personales.

La vida más allá del fútbol, sabemos que es importante y por eso fue que asumí este reto, me gusta el sentir, palpar y me voy híper recontra dolido, quisiera decir que hubo algunas razones que nunca nos gustó dar excusas, dicen que los argumentos en las derrotas son excusa, entonces esa es mi forma de ser.

Pero el aficionado que sepa, muchos me llaman y me brindan apoyo. Aquel aficionado que me llama y me comprende, a ellos les agradezco sinceramente. Esto es doloroso y que vamos a seguir esforzándonos y trabajando para que esta institución sea la más grande como ha sido a través de los años», afirmó Myers.

Pese a todo lo sucedido, Myers confía en seguir aportan su granito de arena desde la cantera morada para engrandecer al conjunto con más trofeos en Costa Rica.