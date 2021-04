Unafut envió plan piloto a las autoridades desde unos días atrás

Redacción – Unafut no renuncia a la posibilidad de regreso de aficionados a los estadios de la máxima categoría, pese a la complicada situación que vive el país.

El ente encargado de liderar la división de honor mantiene intacta la fe, de tener fanáticos en las graderías para la etapa final del Clausura 2021.

Los dirigentes deportivos de Unafut no quieren tirar la toalla y aspiran que los fanáticos vuelva, pero eso sí, están a la espera del aval de las autoridades.

La presencia del público en las gradas es un condimento especial en los partidos, por lo que esperan una respuesta positiva del Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte.

Hace unos días atrás, Unafut envió un plan piloto a las autoridades, que pretende que los socios de los clubes sean los que sean acomodados en las graderías.

Inclusive, señala que en las graderías de los escenarios del fútbol nacional se pueden dar el lujo de cumplir con el debido distanciamiento y demás medidas sanitarias.

Julián Solano, presidente de Unafut, reveló que están a la espera del visto bueno de las autoridades para que los aficionados vuelvan para la fase final del campeonato.

«Con respecto al regreso de aficionados, quiero ser muy claro que nosotros como dirigentes deportivos como Unafut no podemos renunciar y la aspiración nuestra siempre ha sido que regrese los aficionados al estadio, porque creemos que el ingrediente del aficionado es esencial dentro de un partido de fútbol.

Ahora bien eso no nos compete a nosotros decir cuando el país está preparado o no para arrancar con esa disposición, siempre hemos dicho que somos respetuosos de las autoridades del Ministerio de Salud, que como médicos son los que tienen que determinar en que momento el país está preparado.

Nosotros la logística y creemos que los estadios en sus graderías son lugares adecuados para que con las previsiones no haya un aumento en riesgo del contagio, pero serán las autoridades del gobierno si eso es correcto o no, pero nosotros no vamos a renuncian a la idea. Nosotros hace poco días mandamos un plan piloto para etapas de semifinales y final.

Estamos esperando que el Ministerio del Deporte y Ministerio de Salud no den respuesta a esa solicitud nuestra», afirmó Julián Solano.

Aunque en Unafut desean la vuelta de fanáticos, la situación está muy difícil de suceder debido a la ola de contagios que afecta a toda Costa Rica.

La Comisión Médica le propuso al Consejo Director de la Unafut, que tienen que valorar si aplicarán o no pruebas masivas a los 12 clubes de la división de honor.