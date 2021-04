Wright asegura que no es permisivo con sus jugadores

Redacción – El técnico morado, Mauricio Wright, se apega a la emotividad y pide a sus jugadores respetar grandeza de la gran marca e institución que es Saprissa.

Wright dice que tomar las riendas del Monstruo en un rato tan crítico ha sido un reto, pero haber cortado la racha de dos meses sin ganar le da calma al plantel.

Inclusive, señala que si era el momento indicado para llegar al banco tibaseño, pues en buena hora, debido que él se enfoca en trabajar con humildad en pro al club.

Con su línea llena de disciplina y su forma de ser, Wright afirma que no es para nada permisivo, ni tampoco es lo prometer cosas que después lo lleguen a contradecir.

Es por ello, que junto a su asistente técnico, Marco Herrera, tienen la misión de guiar por buen camino al Saprissa, que espantó los fantasmas que los seguían en el torneo.

Mauricio Wright asegura que le habla a diario con el camerino, con la misión de hacerles entender que deben respetar la mayor figura que tienen que es la institución.

«Me tomaron en cuenta para un momento tan crítico, tan complicado como el que estuvimos pasando en algún momento previo a este triunfo que se dio y nos da un poco más de calma, pero es parte de. Si este momento era el indicado para llegar, puesto en buena hora. Con mucha humildad vengo a tratar de aportar todo lo que tengo.

Si tengo mi línea, mi forma de ser, yo no soy permisivo y no me gusta decirle cosas a los jugadores que después uno se vaya a contradecirse, siento que al jugador hay que hablarle frontal, directo y el conoce lo que tiene que hacer.

En el caso mío y de Marco Herrera tratar de guiarlos, buscar los mejores jugadores entendiendo de las legiones que hemos tenido. De una forma a otra tengo mi forma de ser, tengo mi línea, que es de respeto, yo respeto mucho al jugador y el jugador tiene que respetar muchísimo el camerino y sobretodo respetar a la figura principal.

La cuál les he venido diciendo que solo hay una figura principal que se llama Saprissa, dar todo nuestro esfuerzo para esta gran marca, que es la que nos tiene aquí», afirmó Mauricio Wright.

El timonel se alista para su primer gran reto al mando de Saprissa, que es el Clásico del Buen Fútbol ante Herediano, que se realizará el próximo 25 de abril a las 5:00 pm.