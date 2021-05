Redacción – Ariel Lassiter ve acción en empate de 1-1 del Houston Dynamo ante el FC Dallas en una edición más del Clásico de Texas en la Major League Soccer (MLS).

El tico inició el duelo en el banco de suplentes, debido que todavía no cuenta con la confianza de Tab Ramos, timonel del equipo naranja norteamericano.

Lassiter vio desde la banca como su equipo manejó los tiempos del partido desde el inicio y así llevar peligro a la portería del club de Dallas.

Ese control en la cancha llevó al Dynamo a poner el 1-0 en 34 minutos, gracias a una sensacional definición de penal de Fabrice «Fafa» Picault.

La felicidad le duró muy poco al equipo del costarricense, ya que al minuto 42 apareció Jáder Obrian al minuto 42 para poner el 1-1 para el FC Dallas.

Por caída la igualdad, el Houston salió con todo en el segundo tiempo y buscó por todos lados romper el cerrojo del equipo rojo del estado de Texas.

Quintero and Lassiter on for Memo and Fafa pic.twitter.com/fJzWyRgE6o

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 8, 2021