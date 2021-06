Redacción- La calidad y los goles de Cristiano Ronaldo no continuarán en la Eurocopa, tras la eliminación de Portugal a manos de Bélgica con un marcador 1-0, donde el cuadro portugués fue superior en el partido.

Los combinados patrios de Bélgica y Portugal se vieron las caras en uno de los juegos más esperados de los octavos de final de la Eurocopa 2020.

La escuadra de Portugal tomó la iniciativa en el terreno de juego buscando desde el primer minuto la forma de abrir el marcador, lo cual puso en aprietos a la zaga belga.

Con el transcurrir de los minutos, la escuadra belga fue tomando posesión de balón lo cual convirtió el partido en un ida y vuelta con buenas jugadas en ambos conjuntos.

Al minuto 24 Cristiano Ronaldo disparó directo a portería, convirtiendo a Thibaut Courtois en el héroe para los belgas quien tapó de gran manera el tiro de la estrella portuguesa.

Pese a ser el cuadro portugués el que mayor peligro ocasionó en la portería rival, fue el conjunto belga el encargado de abrir el marcador.

Siendo a los 41 minutos cuando Thorgan Hazard el que logró la anotación para adelantar 1-0 al cuadro de Bélgica, tras un potente remate desde el borde del área imposible para Rui Patricio.

Por lo que los equipos se marcharon al descanso con el 1-0 en el tablero a favor de Bélgica, a pesar de ser el cuadro portugués el que mayor cantidad de opciones a gol provocó durante la primera mitad.

We are in the lead at the break! 🙌 #BELPOR #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/mhomeySBPx

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 27, 2021