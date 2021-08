No lograron hacer respetar su casa este martes ante Guadalupe FC

Redacción- Geiner Segura no se esconde ni pone excusas en medio de la inconsistencia que vive el Cartaginés en el presente Apertura 2021.

Más aún tras la derrota sufrida la noche de este martes como locales ante la escuadra de Guadalupe FC por marcador de 0-1.

Resultado que llega justo una fecha después de que consiguieron golpear al Saprissa y meterse de lleno en la parte alta de la clasificación.

Pero ahora cayeron ante los guadalupanos y se quedan en 10 puntos de 21 posibles y podrían perder algunos logares en la tabla dependiendo del los resultados en lo que resta de la jornada 7.

«Siempre hacemos planes para ganar y tener resultados positivos, lastimosamente hemos tenido esa fase de que deberíamos aprovechar ese tipo de juegos que ganamos para encontrar un Cartaginés más con confianza, más atrevido, en determinado momento lo hacemos pero a veces dejamos tiempo y no lo hacemos».

«Yo siempre considero y analizo mucho tanto en la victoria como en la derrota, yo sé y entiendo, el resultado no es buen, el resultado es malo, pero yo también me tengo que basar en el análisis del juego como tal, nosotros hoy tuvimos opciones de gol, pasa mucho porque no fuimos o no tomamos esa buena decisión y jugando contra un buen equipo».

«Yo creo que en general el torneo está así, no solamente Cartaginés, yo veo que todos estamos muy cerca; sin embargo, no vamos a evadir ninguna responsabilidad de que el Cartaginés hoy, jugando en casa, teníamos que haber puntuado de tres», expresó Segura.