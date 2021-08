Espera decir presente en los próximos dos Juegos Olímpicos

Redacción- Kenneth Tencio envió un mensaje que llena de optimismo a los costarricenses debido a que afirma que su carrera como atleta olímpico apenas se encuentra iniciando.

Puesto que el rider nacional se ganó la admiración y cariño de los ticos con su gran presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cita en la que estuvo a solo 30 milésimas de meterse en el podio, debido a que su calificación en la segunda ronda fue de un 90.50.

Mientras que el ganador de la presea de bronce, el británico Declan Brooks, fue calificado con un 90.80 por los jueces.

Pequeña diferencia con la que superó al costarricense oriundo de Cartago y que lo relegó hasta el cuarto lugar.

Ubicación nada despreciable con la que el Comité Olímpico Internacional (COI) lo reconoce con un diploma olímpico, el segundo para el país en las actuales justas.

«En gran parte mi mensaje y mi objetivo se ha cumplido por muchas cosas, porque he querido ver a Costa Rica de esta manera nuevamente, he querido inspirar, he querido tratar de mostrar que los sueños se pueden lograr y que Costa Rica a pesar de ser un lugar pequeño, un país pequeño hay muchísimo potencial. Creo que en gran parte mi misión se ha cumplido, vienen nuevos objetivos y vamos a seguir trabajando duro para lo que viene».

«Claro, me veo en París 2024 y más, todavía tengo aspiraciones de seguir lo más largo que pueda en mi carrera, más bien esto va a ser basta experiencia para lo que viene, yo creo que este es el inicio de una carrera olímpica más bien».

«Yo pienso pelear dos o las que pueda, las que vea posibles, el tiempo lo dirá, pero sí siento que estoy a la mitad de mi carrera, llevo 16 años practicando este deporte y me veo todavía en muy largo plazo», apuntó Tencio.