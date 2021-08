Redacción- Circula en redes sociales video de Talibanes que se divierten en carritos chocones y hasta en un gimnasio tras toma de Kabul.

Como parte de las celebraciones por su regreso al poder, también se han adueñado de parques de diversiones, un brincolín y hasta un gimnasio.

Se debe mencionar que en los videos compartidos en redes ve a varios talibanes divirtiéndose en un parque de diversiones, manejando carritos chocones y usando un carrusel, mientras ríen y otras personas los observan.

Incluso ejercitándose en un gimnasio, usando caminadoras y otros aparatos que se encuentran en el palacio presidencial.

Los video rápidamente se han apoderado de las redes y los usuarios manifiestan inconformidad de que ellos están disfrutando mientras otros están buscando salida.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021