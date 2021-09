Redacción- En el Banco de sangre del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia se encuentra con bajas reservas de hemocomponentes (plaquetas, glóbulos rojos y plasma) por lo que hicieron un llamado urgente a la población para que se acerque a donar este líquido vital.

Los encargados del Banco de Sangre del centro médico explicaron que la falta de sangre puede afectar significativamente la atención de pacientes de diversas patologías atendidos en el centro de salud.

Recalcaron que los productos de la sangre se utilizan para cientos de pacientes con covid-19, cirugías de emergencia, afectados por accidentes de tránsito, así como transfusiones a pacientes con enfermedades oncológicas.

El Banco de Sangre trabaja a través de citas programadas y la población que puede asistir con tranquilidad y seguridad a donar, ya que desde el inicio de la pandemia aplican los protocolos del Ministerio de Salud.

Los horarios de atención son de lunes a jueves de 6.30 a.m. a 5.30 p.m., viernes de 6.30 a.m. a 4.30 p.m., y sábados de 7.00 a.m. a 4.00 p.m. El tiempo de donación no sobrepasa los 40 minutos desde la llegada hasta la extracción de la sangre, se mantiene distanciamiento y se realizan limpiezas constantes de las superficies.

Los interesados en colaborar pueden llamar al 2212-1242 o por WhatsApp al 7097-1652 para solicitar su cita.

Los donadores pueden ingresar por la entrada principal del hospital al costado norte por los cajeros automáticos.

Para donar sangre debe de tomar en cuenta los siguientes puntos: